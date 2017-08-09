Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağı yönündeki haberlere açıklık getirdi. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına “Beşiktaş’ta mutluyum. Bir yere gitmiyorum” notunu ekledi. 