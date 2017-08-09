Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor'da Welliton şoku yaşanıyor. Süper Lig'de daha önce Mersin İdmanyurdu forması da giyen golcü oyuncu, Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAMAYACAK



Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kaldı. İlk maçında Türk Telekom Spor Kompleksinde Galatasaray'la deplasmanda oynayacak olan Kayserispor'da sözleşmesini tek taraflı fesheden Welliton, bu maçta forma giymeyecek.

NEDEN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ?

Welliton'un maaşı dün yatmasına rağmen bankanın parayı bugün geçmesi sonrası Welliton'un babası FIFA'ya başvurarak sözleşmesi fesih oldu.

Welliton geçen sezon da maaşını düzenli alamadığı için Kayserispor yönetimi ile sorunlar yaşamıştı.