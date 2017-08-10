Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvat futbolcu, Pazar günü Barcelona ile oynanacak İspanya Süper Kupası maçında cezalı... Hem de 22 Ağustos 2014'te, yaklaşık 3 yıl önce gördüğü kırmızı kart nedeniyle...

Real Madrid, 20 Ağustos 2014'te Atletico Madrid ile oynadığı Süper Kupa maçında 1-1 berabere kalmış, iki gün sonraki maçta da 1-0 yenilmişti. Atletico'nun kupayı kazandığı o maçın 48. dakikasında sarı kart gören Modric, 90. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışı kalmıştı.

İspanya'da kurallar gereği Modric bu kırmızı kartın cezasını ancak Süper Kupa'da çekebilirdi. Sonraki iki sezon Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda oynayamadı.

2017-18 sezonu başında ise İspanya Süper Kupası Barcelona ile Real Madrid arasında iki El Clasico'ya sahne olacak. Bu maçların ilki 13 Ağustos Pazar günü Barcelona'da oynanacak. Modric bu maçta cezasını çektikten sonra 17 Ağustos'ta Madrid'de oynanacak rövanşta forma giyebilecek.