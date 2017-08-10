Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın henüz lisansını çıkaramadığı Anderson Talisca’da mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızın kiralama ücretini siyah-beyazlı kulübün ödemediği gerekçesiyle Benfica’dan lisans çıkması için gerekli evraklar bir türlü gelmiyordu. Beşiktaş’ın yöneticileri ligin başlamasına kısa bir süre kalması sebebiyle konuyu FIFA’ya taşımıştı. Sonunda müjdeli haber geldi. FIFA, Beşiktaş Kulübü’ne yolladığı yazı ile Talisca’nın lisansının çıkmasında kendileri açısından bir sakınca olmadığını, bu konudaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) vereceğini bildirdi. Beşiktaş’ın başvurusunu değerlendiren FIFA, “Bizim kraterlerimize ve değerlendirmemize göre oyuncu hala Türkiye’de faal olarak futbol oynuyor görünüyor. Burada bizim vereceğimiz bir karar yoktur, lisans konusundaki kararı TFF verecektir” cevabını verdi. Beşiktaş da bu cevabın ardından TFF’ye başvuruda bulundu. TFF’nin bugün konuyu değerlendirerek lisans vermesi bekleniyor.