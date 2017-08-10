Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Uzun süredir golcü arayan Fenerbahçe mutlu sona İspanya’da ulaştı. Roberto Soldado dün gece 22.30’da eşiyle birlikte İstanbul’a geldi. Villarreal ile masaya oturan genel sekreter Mahmut Uslu ve idari menajer Hasan Çetinkaya İspanyollarla el sıkıştı ve 32 yaşındaki golcüyü alarak aynı uçakla İstanbul’a geldiler. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 5 milyon avroluk serbest kalma maddesini değerlendiren Fenerbahçe’nin Soldado’yla 2+1 yıllık mukavele imzalayacağını öğrenildi. Ancak imza Soldado’ya bugün yapılacak kapsamlı sağlık kontrolünden sonra gerçekleşecek. Robin van Persie’den canı yanan Fenerbahçe, yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon sadece 10 maçta forma giyen Soldado’yla ilgili nihai kararını kontroller sonrasında verecek.

Brezilyalı yıldız geliyor

Soldado’ya her hangi bir sağlık sorunu çıkmazsa imza attıracak olan Fenerbahçe, golcü transferini burada nokta koymayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, sezona en az 4 golcüyle başlamak istediği için Fenerbahçe İspanyol golcünün yanı sıra bir isim daha alacak. Bu süreçte öne çıkan isim ise Moussa Sow. Sarı-lacivertliler, Senegalli yıldızı bir kez daha kiralamak için Al Ahli’yle masaya oturacak. Bu arada 10 numara transferi de bitti. Ben Arfa ve Lima’da umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Zenit’in Brezilyalı yıldızı Giuliano de Paula ile anlaştı. Roberto Mancini’nin takımda istemediği 27 yaşındaki sambacı için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Giuliano transferinin de kısa sürede resmen açıklanacağı öğrenildi

ŞAMPİYONLUĞA GELDİM!

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Roberto Soldado, dün gece havalimanına iner inmez iddialı açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki golcü, “Çalışarak ve goller atarak her türlü katkıyı sağlamak benim hedefim. Fenerbahçe’yi tekrar şampiyonluğa taşımak için buradayım. Türkiye’nin en büyük takımına geldim. Kaçıramayacağım bir fırsattı. Çok mutluyum. Geçtiğimiz yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Şimdi hazırım” sözleriyle duygularını dile getirdi.