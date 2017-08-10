Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Arda Turan heyecanı yaşanıyor. Önceki gün Başkan Dursun Özbek, yıldız futbolcuyla ilgilendiklerini resmen açıklamasının ardından dün somut bir adım attı. Arda’nın menajeri Ahmet Bulut’la dün sahibi olduğu otelde bir araya gelen Başkan Özbek, yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrolarına katma konusunda görüştü. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona’da top koşturan ama son dönemde istenmeyen adam haline gelen 30 yaşındaki futbolcunun ailesi ve yakın dostları da Galatasaray’a dönmesini çok istiyor... Katalan temsilcisi de Arda’yı bu sezon en kötü ihtimalle kiralamayı planlarken, Galatasaray ile yapılan ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Kiralama 4 milyon avro

Galatasaray’ın, Barcelona’ya “Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle” gitti. Çünkü Arda’nın bonservisine şu an en az 15 milyon avro biçen Katalan temsilcisi, daha düşük bir fiyatla tecrübeli futbolcuyu elden çıkaramayacaklarını bildirdi. Sarı-kırmızılılar ise “Kiralama bedeli 4 milyon avro. Satın alma opsiyonu 10 milyon avro” paketini önerdi. Taraflar bu formülde el sıkıştı fakat Arda’nın kararı beklenecek. Tecrübeli yıldız da yakın dostları gibi dönmeyi çok istiyor. Fakat Arda, menajer Ahmet Bulut, ağabey olarak gördüğü Emre Belözoğlu, kendisine bir anlamda hayat koçluğu yapan Acun Ilıcalı ile son bir istişare yaptıktan sonra kararını verecek.

> Burhan Can Terzi