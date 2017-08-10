Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da geçen sezonu en başarılı geçiren golcülerden biri. Geçtiğimiz günlerde 32. yaşına bastı. Hazırlık kampında henüz tatmin edici bir performans ortaya koyamadı. Ama bir şey var ki o daima hayallerinin peşinden koşan, pes etmeyen, çok çalışan bir isim. İşte karşınızda Galatasaray’ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis: “Biz dokuz kardeştik. Bir kardeşimi kaybettim maalesef. Annem ev hanımıydı, babam ise zor bir işte çalışıyordu.Akşamları yorgun şekilde eve geldiğinde bir de apartmanın merdivenlerini çıkmak zorunda kalıyordu. Oturduğumuz apartmanın dokuzuncu katına merdivenle çıkardı.”

2006’dan beri aynı sevinç

“En büyük, belki de tek hayalim babama büyüdüğüm zaman bir ev almaktı. Onun şartları beni üzüyordu ve onu bu şartlardan çıkarmak istiyordum. Senegalliyim. Fransa’da doğup büyüdüğüm için kendimi daha çok Fransa’ya ait hissediyordum ve o yüzden Fransa Millî Takımı’nı seçtim. Ama 2002 yılında Senegal maçı kazandığında ben de çok mutluydum. Panter sevinci benim gol sevincim. Marsilya’ya karşı oynadığımız maçtan önce takım arkadaşım Fousseni Diawara ile konuşmuştum. 2006 yılında, Lig kupası maçıydı. O maçta gol attıktan sonra ilk kez Panter sevinci yaptım.”

Hedef şampiyonluk

“Galatasaray’ın bu projesindeki yerimi biliyorum. Attığım gollerle takıma katkı vermeliyim. Bu sene tek hedefimiz şampiyonluk. Çok gol atmak önemli ama daha önemlisi hatta en önemlisi takımın hedeflerine ulaşması... Wagner Love örneğine bakalım. Geçtiğimiz sezon çok gol attı ama takımının sıralamadaki yeri üst sıralarda olmadı. Sadece bir oyuncunun çok gol atması yeterli olamayabiliyor. Şunu da belirteyim Galatasaray’ın yeri Avrupa Ligi değil, her zaman Şampiyonlar Ligi... Biz takım olarak buraya ulaşmak için çalışacağız.”