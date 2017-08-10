Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Roberto Soldado, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 2. İspanyol golcü olacak. Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği Soldado, ayrıca Fenerbahçe tarihinin 3. İspanyol oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, tarihindeki ilk İspanyol futbolcu transferini 2008 yılında Daniel Güiza'yı alarak yaptı. İspanya'da gol kralı olan Güiza, sarı-lacivertli takımda bekleneni veremedi ve daha çok kaçırdığı gollerle akıllarda kaldı. Aynı yıl Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, Güiza'dan sonra orta saha oyuncusu Josico'yu da renklerine bağlamıştı. Josico, Fenerbahçe'de sadece bir sezon forma giymişti. Fenerbahçe, Güiza'nın takımdan ayrılmasından 6 yıl sonra bir başka İspanyol futbolcuya yöneldi. Soldado, Güiza'dan sonra sarı-lacivertlilerin ikinci İspanyol forveti olarak sahada yer alacak.

LA LIGA'DA 110 GOL

Real Madrid altyapısından yetişen Soldado, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 245 maçta 110 gol attı. Soldado, 2014'ün yaz aylarında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a 30 milyon avro gibi önemli bir bonservis bedeliyle transfer olarak dikkatleri üzerine çekti. Deneyimli santrfor, ailevi sorunlar da yaşadığı için İngiltere'de bekleneni veremedi ve iki sezonda tüm kulvarlarda 16 gol atabildi.