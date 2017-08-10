Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın koordinasyonunda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra sporun zirvesinden önemli isimler, sporda şiddetin önlenmesi konulu toplantıda bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Gül ve Soylu'nun yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu katıldı.



Görüntü alma izni verildikten sonra basına kapalı devam eden toplantıda, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması, müsabakaların düzen ve huzur içinde yapılmasının sağlanması konuları ele alındı.



KUPA FİNALLERİNDE E-BİLET UYGULANACAK

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Bak, ''Kupa finallerinde e-bilet uygulamasının uygulanmasını kararlaştırdık'' dedi.

''MAÇLAR RİSKLERE GÖRE 3'E AYRILACAK''

İçişleri Bakanı Soylu ise ''Maçlar risklere göre 3'e ayrılacak. Sosyal medyada tahriklere karşı önlem alınacak'' ifadesini kullandı.