Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında düzenlediği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. "Süper Kupa ve Türkiye Kupası finallerinde e-bilet sistemini uygulama kararını aldık. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili "Bu olayı bir istisna olarak kabul ediyoruz. Tüm taraftarlar cezalandıramayız. Seyircimizin centilmen şekilde maçı izlemesi bizim en büyük hedefimizdir. Sadece saha içi taşkınlıklar değil, aynı durum sosyal medyada da geçerli. Oraya da el atacağız." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül "Samsun'da oynanan son maçtaki tahkikat devam etmektedir. 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Temel amacımız şiddetin ortadan kalkması. 6222 sayılı kanunda revizyona gidilebilir. Keyifli, şiddet olaylarının olmadığı bir lig diliyorum." dedi.