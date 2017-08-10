Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı’na seçilen Dursun Özbek’e bir telgraf göndererek tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir” denildi.