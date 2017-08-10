Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı’na seçilen Dursun Özbek’e bir telgraf göndererek tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir” denildi.
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Başkanlığı’na seçilen Dursun Özbek’e bir telgraf göndererek tebrik etmiş ve başarı dileklerini iletmiştir” denildi.
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