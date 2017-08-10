Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı çift kale maç yaparak tamamladıkları bildirildi. Sarı-kırmızılılarda, sağ üst arka adalesinde zorlanması bulunan Selçuk İnan'ın günü tedaviyle geçirdiği, sağ ayak beşinci parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin'in ise kendisi için hazırlanan özel bandaj eşliğinde sahada kondisyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti
10.08.2017 - 22:55 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 22:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Etiketler : galatasaray,kayserispor,maç,spor haberleri,
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