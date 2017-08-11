Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yeni sezonun ilk haftasında oynanacak Kayserispor maçının 11'i belli olmaya baladı.

Türk Telekom Arena'daki karşılaşmada kaleyi Fernando Muslera koruyacak.

Teknik direktör Igor Tudor, savunmanın sağında yeni transfer Mariano'ya forma verecek. Stoperdeyse Maicon'un partneri henüz belli olmadı. Sakatlığı geçen Serdar Aziz, takımla çalışmalara başladı. Igor Tudor, antrenmanlardaki performansını beğendiği Ahmet Çalık ile Serdar Aziz arasında tercih yapacak. Savunmanın solunda ise Martin Linnes forma giyecek.

Orta sahada Fernando ve Ndiaye'nin takıma katılmasından sonra forma rekabeti arttı. Tudor, iki futbolcusunu da ilk 11'de kullanmayı planlıyor. Ancak Selçuk ve Tolga'nın taktik antrenmanlardaki performansı, bu konuda belirleyici olacak.

Igor Tudor, hücum planını Belhanda üzerinden kuruyor. Tudor, Faslı futbolcunun topla daha çok buluşmasını ve hücumu onun yönlendirmesini istiyor.

Hücumun sol kanadında Rodrigues görev yapacak. Sağ kanattaysa belirsizlik sürüyor. Ayak parmağında kırık bulunan Yasin Öztekin, Tudor'un onay vermesi durumunda özel iğneyle sahaya çıkacak. Bu bölgedeki bir diğer seçenekse takımdan ayrılması gündemde olan Sinan Gümüş.

Forvette Bafetimbi Gomis görev yapacak. Tudor, hazırlık maçlarında skora katkı yapmakta zorlanan Fransız futbolcunun kısa sürede takıma uyum sağlamasını bekliyor. Eren Derdiyok ise yedek kulübesinde şans bekleyecek.