Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli Sow'un, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester United'a röveşatayla attığı gol, adaylar arasında yer aldı. Oylama 18 gün sürecek.
Sow, Puskas'a aday
11.08.2017 - 03:51 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında 8 adaya yer verildi.
Etiketler : sow,fenerbahçe,puskas,
495388 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495388.aspx
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Takım
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1
Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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0
0
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3
Konyaspor
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0
0
0
0
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4
Alanyaspor
0
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0
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Beşiktaş
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0
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0
0
0
0
6
Bursaspor
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0
0
0
0
0
0
7
Malatyaspor
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0
0
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8
Fenerbahçe
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9
Galatasaray
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10
Gençlerbirliği
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11
Göztepe
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0
0
0
0
0
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12
Karabük
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0
0
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0
0
0
13
Kasımpaşa
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0
0
0
14
Kayserispor
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0
0
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0
15
Başakşehir
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0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
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0
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0
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0
17
Sivasspor
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18
Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
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Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
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Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
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Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
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Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
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Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
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0
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0
0
3
Altınordu
0
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0
0
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0
4
Balıkesirspor
0
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0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
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0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
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0
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0
7
Ç. Rizespor
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0
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8
Denizlispor
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0
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9
Elazığspor
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Eskişehirspor
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11
Gaziantepspor
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12
Gazişehir Gaziantep FK
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0
13
Giresunspor
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0
0
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0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
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15
Manisaspor
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0
0
0
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0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
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0
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0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
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0
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