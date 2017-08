Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Arda Turan aşkı mutlulukla sonuçlanmak üzere. Yönetimin, Barcelona’ya yaptığı “Satın alma opsiyonlu kiralama” teklifine sıcak bakılmış ama yine de Katalanlar, “Önceliğimiz Arda’nın ne istediği” cevabını vermişti. Arda da net şekilde isteğini iki tarafa da bildirdi. Menajer Ahmet Bulut önceki gün her ne kadar, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili bir şey konuşulmadığını ifade etse de Arda, Başkan Dursun Özbek’e gelmek istediğini bildirdi. Barcelona yöneticileriyle de görüşen yıldız oyuncu “Şu aşamada İspanya’dan ayrılık pek de kafamda yoktu ama son kararım Galatasaray. Evime dönmek istiyorum” diye konuştu. Sarı-kırmızılı kulüpte kendine yakın isimlerle de konuşan Arda, “Benden yana sıkıntı yok. Birkaç güne her şey netleşir” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun esprili bir dille de “Siz odamı hazır edin” dediği aktarıldı.

2 milyon avro imza parası

Kariyeri adına radikal bir karar alan Arda Turan, bu anlamda dostlarından da büyük destek görüyor. Çevresindeki tüm isimler kendisine her zaman yanında olduklarını ifade ederken, Arda kariyerinin başındaki hataları tekrarlamak istemiyor. Aktarılan bilgilere göre Arda, Galatasaray’a döndüğü takdirde gözden uzak, sakin bir hayat yaşayıp sadece futbola odaklanmayı planladığı ifade edildi. Tekrar Barcelona yönetimiyle masaya oturacak, sarı-kırmızılılar 4 milyon avroda kiralama işini bitirmek istiyor. G.Saray yönetimi Arda’ya ise 2 milyon avro imza parası 3 milyon avro da yıllık garanti ücret vermeyi planlıyor.