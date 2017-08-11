Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir taraftan yeni kadro kuran, bir taraftan da takımdaki oyuncuların maliyetinden kurtulmaya çalışan Trabzonspor, kritik bir hamle yaptı. Bordo-mavililer, Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi’yi 4,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Birmingham’a sattı. Geçtiğimiz sezon 3,5 milyon avroya transfer edilen oyuncudan 1 milyon avro kâr elde eden bordo-mavililer bu satıştan kasaya yaklaşık 18 milyon lira sokmuş oldu. Onazi yeni sezon kampı öncesinde alacaklarını alamadığı gerekçesiyle menajeri aracığıyla takımdan ayrılmak istemişti. Daha önce oyuncunun adı Çin kulüpleriyle de anılmıştı...

Burayı unutamam

Trabzonspor ile Birmingham arasında varılan anlaşma sonrasında dün hareketli saatler yaşandı. Öğlen saatlerinde İngiltere’ye doğru yola çıkması beklenen Onazi, İngiltere Futbol Federasyonu’na gönderilen evraklar onaylanmadığı için uzun bir süre şehirden ayrılamadı. Onazi akşam saatlerinde işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni evinin yolunu tuttu. Nijeryalı oyuncu, “Trabzon’da güzel günler geçirdim, burayı asla unutmayacağım” dedi. Teknik Direktör Ersun Yanal, Onazi’nin yerine yönetimden iyi bir orta saha oyuncusu alınmasını istedi. Bordo-mavililer de listedeki oyuncularla teması sıklaştırdı.