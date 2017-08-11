Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, son 2 ay içinde futbol takımıyla ilgili yapılan transferlerin maliyeti ve bu maliyetin mali kaynağı ve finansmanı hakkında bilgi almak isteyen üyeler, imza toplayarak 2 ay tatil kararı alan divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı. Dün, üyelerden 44’ünün ıslak imzasıyla gündeme getirilen olağanüstü toplantı yapma önerisinin, divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği gerekçesiyle reddedildiği, bugün ise 20 olan yeterlilik sayısına ulaşıldığı açıklandı. Galatasaray Divan Kurulu, 16 Ağustos Çarşamba günü Dedeman Otel’de toplanacak.
Galatasaray Divan Kurulu olağanüstü toplanıyor
11.08.2017 - 15:03 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Divan Kurulu, üyelerin başvurusu üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı.
Etiketler : Galatasaray,Divan Kurulu,
495528 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495528.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
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Y.
A.
P.
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Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
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0
0
0
0
0
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5
Beşiktaş
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0
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0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Malatyaspor
0
0
0
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0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
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0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
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0
0
0
0
0
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0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
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0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
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0
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0
0
10
Eskişehirspor
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0
11
Gaziantepspor
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0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
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0
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0
0
0
13
Giresunspor
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0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
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0
15
Manisaspor
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0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
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