Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir Bursaspor maçı şifresiz canlı anlatımı bu haberde... 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu, bu akşam Başakşehir Bursa maçı ile birlikte start alıyor. Bir tarafta ligi 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, diğer tarafta ise son maç olan Trabzon'da galip gelerek ligde kalmayı başaran Bursaspor... Başakşehir Bursaspor maçı şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden anlık yayınlanacak... Sezonun ilk ve bir hayli çekişmeli geçmesi beklenen Başakşehir Bursa maçı canlı skor kaç kaç? gibi merak ettiğiniz detaylara bu haberden dakika dakika ulaşabilirsiniz... İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak olan Başakşehir Bursaspor mücadelesi saat 21.45'te beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Başakşehir'de Aurelien Chedjou, Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal'ın forma giyemeyeceği Başakşehir Bursa maçı şifresiz canlı anlatımı bu haberde... İşte Başakşehir Bursa maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar...





68 günlük Spor Toto Süper Lig hasreti bitiyor

Gençlerbirliği’nin merhum başkanı İlhan Cavcav’ın adının verildiği 2017-2018 sezonu Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla start alıyor. Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonunda ilk santra bu gece M.Başakşehir-Bursaspor maçıyla yapılacak. Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezon, 68 günlük aranın ardından başlayacak. Türkiye’nin 12 ilinden 18 takım, 283 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. 59. yılını Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla geride bırakan Süper Lig’de geçen sezon küme düşen Adanaspor, G.Antepspor ve Ç. Rizespor’un yerlerini bu sezon Y.Malatyaspor, Sivasspor ve Göztepe aldı. TFF 1. Lig’de de perde A.Gücü-BB Erzurum maçıyla açılacak.







Sezon 20 Mayıs’ta bitecek

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu, 24 Aralık’ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 19-20-21-22 Ocak 2018’de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 20 Mayıs 2018’de tamamlanacak. Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda ilk derbi 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Stadı’nda oynanacak. Ligde 9. haftada Galatasaray-Fenerbahçe, 14. haftada ise Beşiktaş-Galatasaray derbileri yapılacak. Öte yandan, ligin 2. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor, 7. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor, 10. haftasında da Trabzonspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Medipol Başakşehir'de, Bursaspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG

M BAŞAKŞEHİR-BURSA

STAT: Başakşehir F.Terim

SAAT: 21.45 YAYIN: Bein Sports 1

HAKEM: Ümit Öztürk

TFF 1. LİG

20.00 MKE A.Gücü-BB Erzurum

19 Mayıs Stadı-Süleyman Abay

1. HAFTANIN HAKEMLERİ

M Başakşehir-Bursa (Ümit Öztürk)

Akhisar-Sivas (Barış Şimşek)

G.Birliği-K.Karabük (Koray Gençerler)

Alanya-Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)

Göztepe-F.Bahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

Evkur Malatya-Osmanlı (Mete Kalkavan)

Trabzon-Atiker Konya (Hüseyin Göçek)

Beşiktaş-Antalya (Cüneyt Çakır)

G.Saray-Kayseri (Halis Özkahya)







GENELDE MUTSUZ BAŞLIYOR

Geride kalan 54 sezon içerisinde oynadığı ilk lig maçlarının 18´ini kazanan yeşil beyazlı ekip, 15 karşılaşmada 1 puana razı olurken, 21 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul deplasmanıyla sezonu açacak olan Bursaspor, dış sahada oynadığı ilk maçalarda da istediği elde edemedi. Toplam 23 kez ilk maçını dışarıda oynayan yeşil beyazlı ekip bu maçların yalnızca 4´ünü kazandı, 6´sında berabere kaldı ve 13 kez de mağlup oldu. Geride kalan 54 sezon içerisinde oynadığı ilk lig maçlarının 18´ini kazanan yeşil beyazlı ekip, 15 karşılaşmada 1 puana razı olurken, 21 mücadelede ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul deplasmanıyla sezonu açacak olan Bursaspor, dış sahada oynadığı ilk maçalarda da istediği elde edemedi. Toplam 23 kez ilk maçını dışarıda oynayan yeşil beyazlı ekip bu maçların yalnızca 4´ünü kazandı, 6´sında berabere kaldı ve 13 kez de mağlup oldu.

SON YILLARDA TOPARLADI

Son 9 sezonun açılış karşılaşmalara bakıldığında ise Bursaspor´un beraberliğinin bulunmadığı görülüyor. Bu süreçte 6 kez kazanan ve 3 mücadelede ise sahadan yenik ayrılan yeşil beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonda da ligin açılış karşılaşmasını oynamış ve deplasmanda Adanaspor´u 2-1 yenmeyi başarmıştı.

ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA

Bursaspor ile Medipol Başakşehir, lig tarihinde bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalarda Bursaspor 10 galibiyet, 8 beraberlik, 9 yenilgi aldı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki karşılaşmayı Medipol Başakşehir deplasmanda 2-0, sahasında ise 1-0 kazanmıştı.

BURSASPOR'UN EKSİĞİ ÇOK

Yeni sezon öncesinde Bursaspor´da geçtiğimiz sezondan sakatlıkları süren ve ameliyat olan futbolcular, yeni sezon da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bu isimler Furkan Özçal, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir. Sezon başı çalışmalarında sakatlanan Bilal Kısa ise Onur Atasaray sezonun ilk delasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.