Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen anlaşma kulüp başkanı Adil Gevrek tarafından doğrulanırken, 24 yaşındaki oyuncunun lisansının Osmanlıspor maçına yetiştirileceği açıklandı. Altay alt yapısında yetiştikten sonra Eskişehirspor forması giyen ve mücadeleci kimliği ile bilinen bordo-mavili oyuncu, Ersun Yanal’ın onayı ile sarı-kırmızılı ekibin yolunu tuttu. Transferden dolayı Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’ya teşekkür eden başkan Adil Gevrek, “Uzun zamandır ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Bize faydalı olabilecek kalitede bir isim. Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum. Lisans işlemlerini başlattık. Oyuncu cumartesinden itibaren bizimle olacak. Hocamız uygun görürse ilk maçta forma bile giyebilir” şeklinde konuştu.