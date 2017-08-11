Galatasaray'dan sürpriz transfer geldi. Sarı-kırmızılı takım Kıbrıs'ın Yenicami AK takımından 19 yaşındaki golcü futbolcu Ahmet Sivri'yi U21 takımına transfer etti.
Florya'da alt yapıda yaşanan değişim nedeniyle gönderilen futbolcular yerine bir süredir yeni futbolcular deneniyordu.
52 MAÇTA 66 GOL
Beşiktaş eski yönetcisi Sinan Vardar'ın tavsiyesi ile denenmeye alınan 19 yaşındaki Kıbrıslı futbolcu Ahmet Sivri'ye lisans çıkartıldığı öğrenildi. Genç golcü Ahmet Sivri geçen sezon formasını giydiği Kıbrıs ekibi Yenicami AK kulubu A ve A2 takımında çıktığı 52 maçta 66 gol attı.