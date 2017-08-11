Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi oynandı.

Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok, bu bölümde sonuçlandırma çalışması gerçekleştirirken, Selçuk İnan’ın tedavisine devam edildi. Yasin Öztekin ise kondisyonerler eşliğinde sahada özel program ile maç çalışmasını sürdürdü. Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.