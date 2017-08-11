Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi oynandı.
Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok, bu bölümde sonuçlandırma çalışması gerçekleştirirken, Selçuk İnan’ın tedavisine devam edildi. Yasin Öztekin ise kondisyonerler eşliğinde sahada özel program ile maç çalışmasını sürdürdü. Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
11.08.2017 - 21:42 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi oynandı.
Etiketler : galatasaray,hazırlık,süper lig,Igor Tudor,
495581 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495581.aspx
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Kayserispor
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Başakşehir
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Adana Demirspor
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Adanaspor
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Akın Çorap Giresunspor
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İstanbulspor
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Manisaspor
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MKE Ankaragücü
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Samsunspor
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