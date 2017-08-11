Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Medel, Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Bir grup taraftarın karşıladığı Şilili oyuncu, yoğun sevgi gösterileri arasında havalimanından ayrıldı. Medel'in yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Medel, İstanbul'a geldi
11.08.2017 - 22:44 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın İnter'den kadrosuna kattığı Şilili stoper Gary Medel, bu akşam İstanbul'a geldi.
Etiketler : medel,
495585 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495585.aspx
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Kayserispor
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Başakşehir
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Osmanlıspor
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Sivasspor
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Takım
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Adana Demirspor
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Adanaspor
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Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Ç. Rizespor
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Elazığspor
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Gaziantepspor
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Gazişehir Gaziantep FK
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Akın Çorap Giresunspor
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İstanbulspor
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Manisaspor
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MKE Ankaragücü
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Samsunspor
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