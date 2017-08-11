Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Medel, Beşiktaşlı yöneticilerle birlikte özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Bir grup taraftarın karşıladığı Şilili oyuncu, yoğun sevgi gösterileri arasında havalimanından ayrıldı. Medel'in yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Şili Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, son 3 sezon formasını giydiği Inter'de toplam 91 lig maçına çıkarken, 1 gol attı.