Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yeni sezonun ilkleri de netleşti. Yeni sezonun ilk golünü, maçın 21. dakikasında Edin Visca'nın pasında topla buluşan Başakşehir'in yeni transferlerinden Elia atarken, ilk asist de Edin Visca'dan gelmiş oldu. Yeni sezonun ilk başlama vuruşu ise Medipol Başakşehir'den Adebayor ve Mossoro tarafından yapıldı.

2017-2018 sezonun ilkleri şu şekilde:

İlk gol: Elia - Medipol Başakşehir, İlk asist: Edin Visca - Medipol Başakşehir, İlk şut: Deniz Yılmaz - Bursaspor, İlk isabetli şut: Adebayor - Medipol Başakşehir, İlk korner: Batalla - Bursaspor, İlk galibiyet: Medipol Başakşehir.