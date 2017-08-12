Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların, Şilili oyuncu Medel transferiyle ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2017-2018 2018-2019 2019-2020 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır."