Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Aracın çeşitleri yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi.
Bornova Stadı’ndaki Göztepe - Fenerbahçe maçı saat 21:45’te seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
(Ajansspor)