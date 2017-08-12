Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Aracın çeşitleri yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi.

Bornova Stadı’ndaki Göztepe - Fenerbahçe maçı saat 21:45’te seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

(Ajansspor)