Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Aracın çeşitleri yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi.
Bornova Stadı’ndaki Göztepe - Fenerbahçe maçı saat 21:45’te seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
(Ajansspor)
Fenerbahçe otobüsüne saldırdılar!
12.08.2017 - 21:37 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göztepe ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Aracın çeşitleri yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi.
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495785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495785.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
2
Akhisar Bld.
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
2
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
3
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
15
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0