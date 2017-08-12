Galatasaray, transfer görüşmesi yaptığı West Ham United oyuncusu Sofiane Feghouli'yi borsaya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray, Feghouli'yi KAP'a bildirdi
12.08.2017 - 23:05 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin transferi için West Ham ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Etiketler : Galatasaray,Sofiane Feghouli,KAP,
495805 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495805.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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M.
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A.
P.
1
Akhisar Bld.
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1
0
0
1
0
1
3
2
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
4
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
5
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
3
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
5
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
6
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0