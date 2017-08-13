Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 9. gününde erkekler 5 bin metre finali gerçekleştirildi.

Edris, 13.32.79'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 10 bin metrede altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Mo Farah, bu yarışta 13.33.22'lik süresiyle gümüş madalya, ABD'li Paul Kipkemoi Chelimo ise 13.33.30 ile bronz madalya elde etti.

Erkeklerde 5 bin ve 10 bin metrede, 2012'den bu yana yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonalarında geçilmeyen Muhammed Farah, böylece pistteki son yarışını ikincilikle tamamlamış oldu.