Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Alper Potuk ile bulduğu gol, beIN Sports'un pierosuna göre 33 cm ofsayt olarak belirlendi.
Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
13.08.2017 - 01:51 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin İzmir deplasmanında attığı golde ofsayt belirlendi.
Etiketler : fenerbahçe,izmir,göztepe,
495822 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495822.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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A.
P.
1
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
2
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
4
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
5
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
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Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
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21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
3
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
5
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
6
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0