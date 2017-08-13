Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona Göztepe deplasmanında giren Fenerbahçe, maçın başında Alper'in golüyle öne geçmesinden sadece 3 dakika sonra kaleci Volkan'ın hediye golüyle rakibine yakalandı. Göztepe atağında Andre Castro'nun ceza alanı dışından çektiği şutu rahatlıkla kontrol edebilecekken uçarak plonjon yapmayı tercih eden Volkan'ın ellerinden kaçırdığı top ağlara gitti. Bu golden sonra kendisine öfkelenen Volkan'a taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Volkan'ı oynatan teknik direktör Aykut Kocaman'ı da eleştirirken, kaleyi artık Carlos Kameni'nin koruması gerektiğini vurguladılar.

SOSYAL MEDYADA VOLKAN

-Volkan Demirel iyi bir Fenerbahçelisin ama o kadar formsuzsun ki şu an futbolu bırakıyorum desen kimsenin sesi çıkmaz. Şu hata yapılamaz!

- Bir kaleci takımı şampiyon da eder rezil de eder. Volkan Demirel bu tarz golleri çok yiyor. Yeni transfer yapıyorsun hala Volkan oynuyor.

- Fotoğraf çektireceğim derken topu elinden kaçıran adam gibi adam Volkan Demirel.

- Volkan Demirel, iyi ki varsın. Herkes Hasan Ali'den şikayetçi ama asıl dert sensin.

- Fenerbahçeli olmak Volkan Demirel nefretinden gol yediğimizde sevinmektir.

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Göztepe karşısında kalesinde iki gol gören Fenerbahçe, çıktığı son 11 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı.