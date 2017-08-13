Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Göztepe maçında 85. dakikada Neustaedter'in yerine oyuna giren Muhammed Samed Karakoç'u Bodrum Belediyesi Bodrumspor kiralık olarak istiyor. Samed Karakoç sezon öncesi hazırlık kampında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından şans verilen genç isimlerdendi.