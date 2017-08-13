Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Göztepe maçında 85. dakikada Neustaedter'in yerine oyuna giren Muhammed Samed Karakoç'u Bodrum Belediyesi Bodrumspor kiralık olarak istiyor. Samed Karakoç sezon öncesi hazırlık kampında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından şans verilen genç isimlerdendi.
Fenerbahçe'nin genç ismine talip oldular
13.08.2017 - 04:18 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 04:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Göztepe maçında sonradan oyuna giren Samed Karakoç'a, Bodrum Belediyesi Bodrumspor talip oldu.
Kaynak: Sabah
Etiketler : fenerbahçe,transfer,Muhammed Samed Karakoç,
495832 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495832.aspx
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0
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Fenerbahçe
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Konyaspor
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Beşiktaş
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Malatyaspor
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Galatasaray
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13
Kayserispor
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14
Osmanlıspor
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15
Trabzonspor
0
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0
0
0
0
0
0
16
Bursaspor
1
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1
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17
Sivasspor
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Alanyaspor
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Takım
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
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Adanaspor
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0
0
3
0
3
3
3
Eskişehirspor
1
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2
2
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1
4
İstanbulspor
1
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0
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2
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1
5
BŞB Erzurumspor
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0
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0
0
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MKE Ankaragücü
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0
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Adana Demirspor
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Akın Çorap Giresunspor
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Altınordu
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Balıkesirspor Baltok
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Boluspor
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Elazığspor
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Gaziantepspor
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0
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Gazişehir Gaziantep FK
0
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0
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Samsunspor
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16
Ümraniyespor
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0
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0
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0
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Manisaspor
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1
4
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0
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Denizlispor
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0
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0
3
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