Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Kupa maçındaki olaylar sonrası kendilerine ceza verilirse dünyayı ayağa kaldıracağını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Orman dün Medel’in imza töreni sonrası cezayı ve öngörülerini anlattı. Federasyona sert göndermeler vardı. İşte Fikret Orman’ın sözlerinin özeti: Süper Kupa bizim misafir olarak gittiğimiz bir maç. Stadı biz seçmedik. İçerideki güvenlik tedbirlerini alacak kişiler de bizler değiliz. Ancak TFF’nin diğer iki organizasyonunda da görüldü ki kulüpler yerine kişilere ceza vermek için kurulan Passolig çalışmıyor. Beşiktaş taraftarı meşale yaktı, ses bombası attı. Tamam, bu konularda taraftarımız hatalı. Ama bunlar içeri nasıl girdi? Bunu denetleyecek olan federasyon. Herkes suçlu, bir tek TFF suçlu değil. TFF ile ilişkilerimize çok dikkat ederek geliyoruz. Herkes de bizi federasyon ile kavga ettirmeye çalışıyor. Buna federasyonun kendisi de dahil.”



Maçı durdurmak istedim

“Maçın başında taraftar sahaya giriyordu, olacaklar belliydi. Maçı durdurmak istedim. Federasyonun görevi maçlara seyirci çekmek. En çok taraftarını stadına getiren takıma böyle bir cezanın verilmesi sizin içinize siniyor mu? Bunu federasyonun düzeltmesi lazım ama onların da sahalara gelsin gibi isteği yok. Biz zaten sahada ve dünya çapında yaptıklarımızla dünyayı ayağa kaldırıyoruz. Ama Beşiktaş üzerinde oynanan oyunları da görmüyor değiliz. Kimse kuramadığı otoriteyi Beşiktaş üzerinde kurmaya çalışmasın. Beşiktaş, adı üstünde ‘taş’. Bu olaylar sadece taşın üzerinde biraz toz alır. Biz de bir avansla başlarız. Ben 5.5 senedir başkanım ve hiç ceza yemedim. Biz oyuna gelmeyeceğiz. Ben bütün taraftarı duyarlı olmaya davet ediyorum. Yarınki (bugünkü) maçı da herkes evinde izlesin. Evet, haksızlığa uğradık. İlk kez de uğramıyoruz. Herkes formalarını giyip evinde Beşiktaş’a dua etsin.”



Sözlerimin arkasındayım

“Şu an Tahkim Kurulu, hukuksal bir karar vermiyor. Açıyorlar sosyal medyayı, kim ne demişe bakarak karar veriyorlar. Siz, gözlemci raporuna bakarak karar vereceksiniz. Biz, bu muhteşem kadromuzla işimize bakacağız. Bizim oynadığımız tek oyun var; o da sahada yaptığımız oyun. Ama üzerimizde oynanan oyunlar da herkesin başına yıkılacak. Yan yana gelmeyip el sıkmayanların kanki olmalarını herkes görüyor. Çok daha ağır konuşup ceza almayanlar var. Tabii biz çok gündemdeyiz. Kıskanmalar olabilir. Ama bunun icraata döküleceğini sanmıyordum. Umarım da öyle olur. Fakat söylediklerimin arkasındayım. Mesela federasyon, biz kurumlarımıza karışmıyoruz diyor. Peki siz neye karışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Anlatsınlar da biz de bilelim. Ne yaptıklarını bize söylesinler.”