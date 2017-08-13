Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Kaçan şampiyonluklar nedeniyle kredisini tüketmiş, tüm sermayesini bu sezona yatırmış bir Fenerbahçe... Uzun bir hasretin ardından geri döndüğü Süper Lig’e galibiyetle merhaba demek isteyen Göztepe... Mehmet Ekici gibi önemli bir eksiği olsa da, yeni transferleri Soldado ile Giuliano henüz takıma katılmasa da kağıt üstünde favoriydi Fenerbahçe. Henüz 5. dakikada gelen gol de sarı-lacivertliler için önemli bir avantaj oldu. Ancak Mehmet Topal’ın mükemmel pası, İsmail’in asisti, Alper’in net vuruşuyla gelen üstünlük sadece 3 dakika sürdü. 8’de Andre Castro’nun ceza sahası dışından şutunda Volkan Demirel’in inanılmaz hatası skoru dengeledi: 1-1. Hazırlık maçlarındaki performansıyla tartışma konusu olan tecrübeli file bekçisi, kaleyi Kameni’ye bırakmaktaki ısrarını sürdürdü. Topla oynama oranında Fenerbahçe üstün olsa da top oynayan Göztepe oluyordu. Sahada kaptan Sabri hariç 10 yabancıyla mücadele eden İzmir temsilcisinin planlı oyun kurgusu karşısında Fenerbahçeli oyuncular bireysel hareketleriyle halı saha maçı yapan gençleri andırıyordu.



Beraberliğe sevinen yok

Soyunma odasına 1-1 beraberlikle giden takımlar sahaya geri döndüklerinde de oyun anlamında değişen pek bir şey yoktu. 51’de Mehmet Topal’ın kafa vuruşu direkten dönerken. 57’de Göztepe öne geçti. Sarı-lacivertli savunmanın hatalar silsilesini affetmeyen Scarione sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1. Fenerbahçe ancak yediği golden sonra biraz hareketlendi ve bu çabanın ödülünü almakta gecikmedi. 64’te Valbuena’nın kullandığı kornerde kafayı vuran Skrtel maça bir kez daha eşitlik gelmesi sağladı: 2-2. İlerleyen dakikalarda Göztepe golü daha çok istedi, Fenerbahçe ise adeta skora razı bir havaya büründü. Son düdük çaldığında kazanan yoktu. Göztepe ışık verdi, sarı-lacivetliler ise taraftarını endişelendirdi.



Fener’in ilk golü ofsayt

- Kanarya’nın Göztepe karşısında 1-0’ı yakaladığı gol organizasyon anlamında müthişti. Mehmet Topal orta sahadan derinlemesine harika bir pas attı, İsmail ortaya çıkardı ve Alper ağları havalandırdı. Ancak İsmail’in yayıncı kuruluşun pierosuna göre 33 cm ofsayt olduğu açıklandı.



Tuna’nın keşkesi!

- Göztepe’nin başında ilk maçına çıkan Tamer Tuna konuştu: Mücadele öncesi Fenerbahçe’ye karşı hele bu dönemde beraberlik veya 3 puan sevindirici olacaktı. Erken gol yedik üstesinden geldik. Birbirini sahiplenen bir takım vardı sahada. Taraftar da olsa artılarımız daha fazla olurdu.



Alper Potuk: Penaltıydı

- İlk yarıda rakiple girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kalan ve hakemin dışarıdaki pozisyona faul verdiği F.Bahçeli Alper o anı anlattı: Stoper bana arkadan ayağı ve eliyle vurdu. Ona çok itiraz ettim. Dışarıda faul yaptı ama düşmedim devam ettim. İçeride düştüm. Bana göre penaltıydı.



Sevinemedi!

Kanarya’nın sorunu hem önde hem geride... Hazırlık maçlarında da dikkat çeken göründü ileride yeterince organize olamamak az ve öz atmaktı. Ki Göztepe maçında buna skoru tutamamak da eklendi. Basit ve bireysel hata odaklı goller yenildi. Sarı-lacivertlilerin resmi maçlarda attığı son dört golün üçünde savunma oyuncularının katkısı vardı (iki gol ve bir asist). Martin Skrtel dün savunmada o kadar iyi değildi belki ama ileri çıkıp duran top organizasyonunda beraberliği sağladı.



Engellendim

Kaleci Volkan Demirel’le yine tokalaşmayan ve sebebini de “yapılan saygısızlık” olarak değerlendiren Göztepe’nin kaptanı Sabri Sarıoğlu, Galatasaray yönetimine fatura kesti. 21 yıl emek verdiği Galatasaray hakkında konuşup yanlış şeyler söylemek istemediğini belirten Sabri “Üzüldüğüm kırıldığım şeyler oldu. Net bir şekilde söyleyeyim; engellendim. Şunu bilin hoca ile alakası yok” dedi.