Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Dilmen'in Göztepe - Fenerbahçe değerlendirmeleri:



"Fenerbahçe açısından konuşulacak çok şey var. Maçı özetlersek, beraberlik ağırlıklı oynandı. İki tarafta galibiyeti kaçırmadı. Volkan, Göztepe'yi maça ortak etti. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başarısızdı. Fenerbahçe zaman zaman maceraya girmesi lazım. Sürekli arka taraf belli. Volkan, savunma ve önlerinde Josef, Mehmet Topal. Beşiktaş deplasmanda 4 atıp dönüyor. Çünkü Beşiktaş'ta savunmadan topu Oğuzhan alıyor. Fenerbahçe'de ise Mehmet Topal alıyor. Fenerbahçe bu takımla şampiyon olamaz. "



'VALBUENA'YA ÇOK YÜK BİNİYOR'



Fenerbahçe'de sorun çözücü Valbuena olarak görünüyor. Ancak Fenerbahçe gibi takımlarda 4-5 tane sorun çözücü olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kadrosu sürekli zayıflıyor.



Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri:



'İki takımında yedeklerinde 8 Türk var. Bu düşündürücü bir olay. İlk yarıya bakıcak olursak, çok sıcak bir hava. Fenerbahçe bu sezona iyi başlamak istiyordu. Şablon olarak geçen seneden farklı değil. Fenerbahçe kenardan gelirse pozisyon üreticek gibi duruyor. Göztepe savunma yapmaya çalışıyor ama kontra atak takımı görüntüsü vermedi. Fenerbahçe sakin pas yapmıyor. İyi kaleci kötü gol falan yemez. Volkan poz verirken gol yedi. Ciddi bir kaleci hatası var golde. Volkan antrenörlerin ve hocaların çok güvendiği bir kaleci. İkinci yarı kenardan gelecek oyuncuların etkileyeceği bir oyun olur. Fenerbahçe'nin Van Persie güvenerek sezona başlamadı hiç doğru değil.