Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Süper Kupası'nda bu gece Real Madrid ile karşılaşacak Barcelona'da maç kadrosuna alınmayan Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Barcelona yönetimiyle görüşmek üzere İspanya'ya gidiyor.

El Mundo'da yer alan habere göre Ahmet Bulut, kısa süre içerisinde Barcelona Genel Menajeri Robert Fernandez ve teknik ekipte yer alan Pep Segura ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bulut, yetkililere Arda'nın, Ernesto Valverde'nin planları arasında yer alıp almadığını ve kulüpteki geleceğini soracak. İddialara göre Bulut ayrıca Galatasaray'ın teklifini Barcelona'ya iletecek.

Katalunya basınında çıkan haberlere göreyse Barcelona, Arda'yı kadroda düşünmüyor ancak kiralamaya da sıcak yanaşmıyor. Barcelona, milli futbolcu için 10 milyon Euro değer biçmiş durumda ve Galatasaray, Arda'yı ciddi olarak isteyen tek kulüp durumunda.

Haberlerde Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in bir araya geldiğinin altı çiziliyor. Dursun Özbek geçen hafta yaptığı açıklamada "Arda çok iyi bir Galatasaraylı, ben çok seviyorum. Elbette ki Arda'nın hizmet edeceği yer Galatasaray kulübüdür. Onun Galatasaray'a gelmesini ve kariyerini burada noktalamasını istiyoruz. Bu yönde de bir çalışmamız var." ifadelerini kullanmıştı.