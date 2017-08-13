Başbakan Binali Yıldırım, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları kutladı. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Çakıroğlu, Elif Güneri ve Şennur Demir'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.
Yıldırım altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti
13.08.2017 - 20:08 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 20:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Çakıroğlu, Güneri ve Demir'e tebrik telgrafı gönderdi.
Etiketler : başbakan yıldırım,tebrik,
495971 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495971.aspx
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Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
7
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
8
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
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0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
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Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
6
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
18
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0