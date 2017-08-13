Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuları kutladı. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, İtalya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Çakıroğlu, Elif Güneri ve Şennur Demir'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.