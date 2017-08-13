İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 yendi. Old Trafford Stadı'nda oynanan ilk hafta karşılaşmasında Manchester United, West Ham United'ı ağırladı. Manchester United, 33 ve 53. dakikada Romelu Lukaku, 87. dakikada Anthony Martial ve 90. dakikada Paul Pogba'nın golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı. Lige 3 puanla başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takımı Manchester United, ilk haftayı averajla lider tamamladı.
Manchester United lige iyi başladı
13.08.2017 - 20:26 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 4-0 mağlup etti.
Etiketler : Manchester United,ingiltere,Premier Lig,West Ham United,
495976 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495976.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
3
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
4
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
7
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
8
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
18
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
4
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
6
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Balıkesirspor Baltok
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
18
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0