Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başpehlivanlık mücadelesinde son iki sezonun şampiyonu Sait Bingöl, finale çıkan rakibi Adem Ustaoğlu’nu yenerek unvanını korudu. Bu sonuçla Kızıldağ Karakucak’ta 3 sene üst üste şampiyon olan Sait Bingöl, 10 bin TL’lik para ödülü ve altın kemerin sürekli sahibi oldu. Güreş severlerin ilgiyle takip ettikleri müsabakalar kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmalarda pehlivanlar birbirlerine oldukça zor anlar yaşattı. Büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde gerçekleşen güreş müsabakalarında toplam 71 bin TL para ödülü dağıtıldı. Önümüzdeki yılın Güreş ağası ise Karaisalı eşrafından Abdullah Kaçar olarak seçildi.

Başpehlivanlık ödüllerini ise güreşlerin ev sahibi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ve Güreş Ağası Mustafa Şahin Gökçe coşkulu alkışlar eşliğinde verdi. Toplam 950 güreşçinin mücadele verdiği 532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde, büyükler kategorisinde birinciliği kazanan sporcular şöyle:

"50-55 kg’da Ahmet Deker, 60 kg’da Nebi Uzun, 66 kg’da Ahmet Bilici, 74 kg’da Fatih Karataş, 96 kg’da Ahmet Bilic"

Yıldızlar Kategorisi’nde ise 39-42 kg’da Mehmet Dubaklı, 46 kg’da Emre Can Çolak, 50 kg’da İsmet Çiftçi, 54 kg’da Ahmet Gizir, 58 kg’da Emre Kudal, 63 kg’da Yunus Bayram, 69 kg’da Ömer Faruk Cayır, 76 kg’da Mehmet Yıldırım, 85 kg’da Barış Doğan, +85 kg’da Paşa Karabulut birinciliği kazanan sporcular oldu.

Minikler kategorisinde birinciliği elde eden güreşçiler de şöyle:

"29-32 kg’da Sezgin Koşar, 35 kg’da Tolga Özbek, 38 kg’da Emirhan Gizir, 42 kg’da Hamza Zopalı, 47 kg’da Alihan Öksüz, 53 kg’da Hüseyin Kaşten, 59 kg’da Halil Kaya, 66 kg’da Harun Söyler, 73 kg’da Berkant Baki ve +73 kg’da Sertaç Güngör."