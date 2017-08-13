Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtdere Başpehlivanı Orhan Okulu, 2015-2016 yıllarının ardından 2017’de de rakibi Ali Gürbüz’ü yenerek altın kemerin ebedi sahibi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Kurtdere’nin bu sene de ağası oldu. Kurtdere Er Meydanı’nda kıran kırana geçen güreşlerde Orhan Okulu, altın kemerin sahibi olurken, Ali Gürbüz 2., Serhat Balcı ise 3. oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin ecdat sporu yağlı güreşlere sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı, "Türkiye ve dünyaya, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ı ve Yağlı Güreş’i tanıtmak için çaba sarf ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kıran kırana geçen mücadeleler neticesinde altın kemerin sahibi olan Orhan Okulu’yu tebrik ederim" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise, "Ecdat sporu yağlı güreşimizi ve dualı çayırımızı dünya markası haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" diyerek Orhan Okulu’yu kutladı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, "Orhan Okulu başpehlivan olmayı sonuna kadar hak etti. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Finalde Ali Gürbüz’ü yendikten sonra kürsüye çıkan Orhan Okulu, yağlı güreşlere büyük destek verdikleri için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti. Kurtdereli Güreşleri’nin 3-4 yıl önce küçük bir güreş olduğunu belirten Okulu, "Artık Kurtdereli Er Meydanı’nda Edirne Kırkpınar ayarında güreşler oluyor. 3 yıldır bu Er Meydanı’nda şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldum. Kurtdereli’nin altın kemeri ilk defa bana nasip oldu. Çok mutluyum. Sabahın 8’inden bu saate kadar tribünlerde bizi izleyen seyircilere de ayrıca teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

74’ü başpehlivan olmak üzere bin 300’den fazla pehlivanın kol bağladığı Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’ne Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir, Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne bağlı il ve ilçelerin belediye başkanları, Balıkesir ilçe belediye başkanları, oda başkanları başta olmak üzere çok sayıda protokol, güreş ağası ve binlerce güreş sever katıldı.