Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Real Madrid maçı Tivibu Spor şifresiz ve şifreli izle ile ilgili detaylar burada... Bir tarafta La Liga şampiyonu Real Madrid, diğer tarafta Kral Kupası sahibi Barcelona... Tüm dünyanın ilgi içerisinde takip ettiği iki İspanyol devi, bu akşam 23:00'de Süper Kupa için yarışıyorlar... Barcelona Real Madrid Tivibuspor şifresiz canlı izle ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Camp Nou, bu gece dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Hem İspanya'da hem de Avrupa'da bir çok kez rakip olan Barcelona ile Real Madrid, Süper Kupa için karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin heyecan içerisinde izleyeceği Barcelona Real Madrid mücadelesi Tivibuspor ekranlarından şifresiz ve şifreli olarak yayınlanıyor. Tivibu Spor'u şifresiz izleyebilmek için aşağıda bulunan bilgilere bakmanız yeterlidir... İşte Barcelona Real Madrid Tivibu Spor şifresiz ile ile ilgili detaylar...

Tivibu Uydudan şifresiz nasıl izlenir?

Tivibu abonesi olmayan uydu kullanıcılarının frekans ayarlarını yaparak TivibuSpor açık kanalı izleyebiliyor.

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11853 MHz

Symbol: 25000

FEC: 2/3

Polorizasyon: H –Yatay

BARCELONA, REAL MADRID’I AĞIRLIYOR

Öte yandan bu akşam TSİ 23.00’de Camp Nou’da Real Madrid’i konuk edecek Barcelona’nın 18 kişilik maç kadrosu şu şekilde:

Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Alba, Digne, Vidal, Piqu, Umtiti, Mascherano, Busquets, Rakitic, Denis Suarez, Luis Suarez, Alcacer, Deulofeu, Roberto, Iniesta, Messi.

Real Madrid: Navas,Carvajal, Varene, Ramos, Marcelo, Isco, Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema

REAL 2. SÜPER KUPA’YI İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta Manchester United’ı Üsküp’te 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupası’nı kazanan son La Liga şampiyonu Real Madrid, Süper Kupa için Kral Kupası şampiyonu Barcelona’ya konuk oluyor. Zidane yönetiminde yarıştığı 8 kulvarda 6 kez mutlu sona ulaşan Madrid temsilcisi, yeni sezona üst üste iki Süper Kupa zaferiyle başlamak istiyor.

BARCA ÜNVANINI KORUMA HESAPLARI YAPIYOR

Neymar’ın Paris Saint Germain’e transferi sonrası önemli bir silahını kaybeden Barcelona, yeni sezon öncesi taraftarına bir El Clasico zaferi hediye etmek ve kupayı Barcelona’ya getirmek istiyor. İspanya Süper Kupası’nı 12 kez kazanarak kupayı en çok kazanan takım konumunda bulunan Barca, geçtiğimiz sezon da kazandığı kupayı bu yıl da kazanarak ünvanını korumak istiyor.

BARCELONA REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona’nın stadı Camp Nou’da oynanacak Barcelona Real Madrid Süper Kupa maçı bu akşam saat 23:00’de başlayacak ve Tivibu Spor’dan naklen yayınlanacak.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇINI YAYINLANAN KANALLAR LİSTESİ

233. kez karşı karşıya gelecek Barcelona Real Madrid maçını şu kanallar yayınlayacak; DigiPlay, Lig TV, Beın Sports, ESPN, Orange TV, Bet365, One Sport, SuperSport 2, LAOLA1.tv International, SuperSport, DAZN, İdman TV, SportKlub 1 Serbia, Sport+ HD, fuboTV Canada, PPTV Sport China, LeTV, Canal+ Sport, Ziggo Sport, Viasat Fotball