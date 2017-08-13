MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada İrfan Başaran ile ver kaç defansın arkasına sarkan Poepon düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
14. dakikada Diarra’nın hatalı pasında topla buluşan Korkishko’nun ceza sahası içinde sert şutu kaleci Gökhan’dan geri döndü.
22. dakikada sağ kanattan gelen ortaya ceza sahası içinde gelişine ayağının dışıyla vuran Korkishko topu ağlarla buluşturdu. 1-1
28. dakikada kaleci Anıl’la karşı karşıya gelen Poepon’un pasında Guido, topu ağlara gönderdi. 2-1
73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Başaran’ın sert şutu az farkla auta çıktı.
90+1’inci dakikada Boluspor ceza sahası içinde savunmanın hatasını iyi değerlendiren Fatih Atik topu ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Ahmet Şimşek xx, Murat Şener xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Cengin Umut Meraş xx, Renato Arapi xx, Göksu Alhas xx (Caner Cavlun dk. 46 xx), Mamadou Diarra xx, Özgür İleri xx (İshak Çakmak dk. 66 xx), Yusuf Emre Gültekin xx, İrfan Başaran xx, Akabueze xx, Guido xxx (Te Vrede dk. 78 x), Poepon xxx
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Melih Okutan, Burak Asan, Furkan Demir, Te Vrede
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Giresunspor: Anıl Atağ xx, Caner Arıcı xx, Özgür Yılmaz xx, Onur Demir xx (Sinan Özkan dk. 78 x), Hüsamettin Tut xx, Dimitriadis xx, Korkishko xx, Junior Dale xx (Mehmet Akyüz dk. 58 xx), Diabang xx, Recep Aydın xx (Fatih Atik dk. 68 xxx), Nascimento xx
Yedekler: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırıım, Oğuzhan Öztürk, Mertcan Aktaş, Canberk Dilaver, Doğan Karakuş
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Poepon (dk. 7), Guido Koçer (dk. 28) (Boluspor), Korkishko (dk. 22), Fatih Atik (dk. 90+1) (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Caner Arıcı, Dimitriadis (Giresunspor)