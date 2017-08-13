MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Barazite’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Boutaib meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada Serdar Gürler’in kullandığı serbest vuruşta top direğin üstünden az farkla auta gitti.
53. dakikada Dia’nın ceza sahası içinde Pinto tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Barazite gole çevirdi. 2-0
77. dakikada Dia’nın ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Boutaib’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
89. dakikada Tisdell, Murat Akça’ya yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart gördü.
94. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maxso’nun vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
Stat: İnönü
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Yalçın Ayhan xxx, Murat Yıldırım xxx (Pereira dk. 73 xx), Boutaib xxx, Barazite xxx (Aytaç Kara dk. 65 xx), Eren xx, Azubuike xxx, Cissokho xx, Chebake xxx, Murat Akça xx, Issiar Dia xxx (Dening dk. 85 x)
Yedekler: Ertaç, Sadık, Sincere, Mba, Ahmet Aras, Rahman Buğra, Ayite
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Serdar Gürler xx, Lawal x (Tisdell dk. 74 xx), Maxso xx, Pinto xx, Hasan Kılıç x (Musa Çağıran dk. 60 x), Tugay Kaçar xx, Umar xx, Numan xx, Koulossa x (Umut dk. 60 x)
Yedekler: Hakan Arıkan, Szukala, Mehmet Güven, Ahmet Eyüp, Regattın, Prochazka, Muhammed Bayır
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Boutaib (dk. 10, dk. 77), Barazite (dk 54) (pen.) (Evkur Yeni Malatyaspor), Maxso (dk. 94) (Osmanlıspor)
Kırmızı kart: Tisdell (dk. 89) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Pinto, Numan, Maxso (Osmanlıspor), Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)
(Barış Türel - Cahit Özçelik - Mehmet Türel/İHA)