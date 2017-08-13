Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Major Lig'de Orlando City'de forma giyen yıldız oyuncu Kaka, New York Red Bulls ile Orlando City arasındaki maçta kırmızı kart gördü ancak oyundan atılma sebebi arkadaşına yaptığı şakaydı.

ARKADAŞINA YAPTIĞI ŞAKA NEDENİYLE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hakem Jorge Gonzalez, iki takım futbolcuları arasında neler yaşandığını görmek için video hakem uygulamasını kullandı. O karmaşa esnasında Kaka, eski takım arkadaşı Aurelien Collin'e bir el şakası yaptı. Bunu farklı yorumlayan karşılaşmanın hakemi, Kaka'yı oyundan attı. Kaka, bu durumu maçın hakemine anlatmaya çalışsa da karar değişmedi.

