Portekiz Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Tondela ile Porto karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 37. dakikasında Vincent Aboubakar ile öne geçen Porto, ilk devreyi 1-0 önde kapatmayı başardı. Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Porto, Aboubakar'ın golüyle deplasmanda Tondela'yı 1-0 mağlup etti. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, 80. dakikada yerini Andre Andre'ye bıraktı.
Aboubakar attı, Porto 3 puanı kaptı
14.08.2017 - 01:24 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 01:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Portekiz Ligi'nin ikinci haftasında Porto, Aboubakar'ın golüyle Tondela'yı tek golle geçti.
Etiketler : aboubakar,porto,portekiz ligi,
496003 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496003.aspx
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0
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0
0
0
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Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
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Konyaspor
1
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0
1
1
2
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Bursaspor
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1
0
1
-1
0
16
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
17
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0
0
1
1
3
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Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
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Adanaspor
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1
0
0
3
0
3
3
3
Akın Çorap Giresunspor
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0
1
0
2
2
0
1
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0
1
0
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2
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1
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0
1
0
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0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
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Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
1
1
4
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0
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