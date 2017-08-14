Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde Tondela ile Porto karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 37. dakikasında Vincent Aboubakar ile öne geçen Porto, ilk devreyi 1-0 önde kapatmayı başardı. Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Porto, Aboubakar'ın golüyle deplasmanda Tondela'yı 1-0 mağlup etti. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, 80. dakikada yerini Andre Andre'ye bıraktı.