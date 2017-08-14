Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Lazio mücadele etti. Lazio, 32. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede bir kez daha sahne alan Immobile, 54. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Rakibine Paulo Dybala'nın 85. dakikada frikik ve 90+1. dakikada penaltıdan attığı gollerle karşılık veren Juventus, durumu 2-2'ye taşıdı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Alessandro Murgia, Lazio'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Lazio, 7. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1998, 2000 ve 2009'un ardından 4. defa müzesine götürdü.
İtalya Süper Kupası'nın sahibi Lazio
14.08.2017 - 02:18 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Süper Kupa maçında Lazio, Juventus'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.
Etiketler : lazio juventus,italya,süper kupa,
496011 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496011.aspx
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1
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