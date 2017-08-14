Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe'de Volkan Demirel sıkıntısı yaşanıyor... 2-2 biten Göztepe maçında yediği gol nedeniyle eleştirilen tecrübeli file bekçisi, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Takım kaptanı Volkan, soyunma odasına girdiğinde yüzünden düşen bin parçaydı. Kimseyle konuşmayan tecrübeli eldiven sadece, "Hepinizden özür diliyorum" dedi. Arkadaşları teselli etmeye çalışsa da Volkan kimseyle konuşmadı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Volkan'ın üzüntüsü izinli olduğu dün de sürdü. Eşi Zeynep Demirel, ikinci çocuğuna hamile ve doğuma sayılı günler kaldı. Volkan, bu süreçte eşini yalnız bırakmak istemediği için Bodrum'a geçecekti. Ancak Göztepe maçında yaşadığı psikolojik yıkım nedeniyle Volkan, Bodrum yerine İstanbul'a gitti. Kendisini eve kapatan tecrübeli oyuncu, telefonuna dahi cevap vermedi.

4 ŞUTUN İKİSİNİ YEDİ

Sezonun ilk maçında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, kalesine isabet eden 4 şutun 2'sini ağlarında gördü.

'OYNATIRSAM KAYBEDERİM'

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizinin ardından gözler teknik direktör Aykut Kocaman'a çevrildi. Kocaman, Göztepe maçı sonrası "Ben hak ettiğine inandığım oyunculara forma veriyorum, tabii her şeyi göz önünde bulundurarak" ifadeleriyle Volkan'ın kulübeye çekileceği sinyalini vermişti. Tecrübeli çalıştırıcının, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda ise, "Oyuncuyu kaybetmemek bizim için en önemli hedef. Bir süre dinlenmesi kendi adına daha iyi olabilir" dediği bildirildi.