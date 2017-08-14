Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç - Giuliano transferinde evdeki hesap çarşıya uymadı ama Fenerbahçe Yönetimi gayet rahat. Kiralık olarak alınması planlanan sambacıyı Trabzonspor’un devreye girmesi nedeniyle 7 milyon avro ödeyip bonservisiyle alan sarı-lacivertliler bu plan dışı harcamaya rağmen kalan transferler için endişe etmiyor. Şu ana kadar gönderilen oyunculardan 21 milyon avro gelir eden eden, alınan isimlere ise 17 milyon avro bonservis harcayan yönetim, elde sadece 4 milyon avro kalmış olsa da Aykut Kocaman’ın istediği oyuncuları kadroya katmak adına herhangi bir endişe yaşamıyor. Zira yeni gelecek isimlerin hepsinin kiralık olarak transfer edilmesi planlanıyor. Kjaer’in yerine düşünülen Gustavo Gomez ile Gabriel Paletta konusunda Milan’la prensip anlaşması sağlayan yönetim, bu iki oyuncudan birisini kiralık olarak alarak savunmadaki eksiğini giderecek.



Satış listesi kabarık

Sağ açık için Emre Mor’la temasları sürdüren Fenerbahçe, Valencia’nın gözden çıkardığı Şilili Fabian Orellana’yı da alternatif olarak el altında tutuyor. Sol bek girişimleri de kiralık isimler üzerinden devam ediyor. Taraftarın en büyük beklentisi olan golcü için de aynı formül gündemde. Sarı-lacivertliler, Sow’u kiralık olarak geri almayı planlıyor. Gündemdeki diğer isim Vincent Aboubakar için ise Robin van Persie’nin satışı bekleniyor. RvP için Feyenoord’la pazalıkları sürdüren Fenerbahçe, Hollandalıyı eve yollarsa buradan gelecek parayı elde kalan 4 milyonun üzerine ekleyecek. Ancak gelir bu kadarla da sınırlı kalacağa benzemiyor. Spartak 5 milyon avro teklif ettiği Neustadter için rakamı yükseltmeye hazır. Rus savunmacıdan da ciddi bir rakam bekleyen yönetim, ayrıca Aatıf’tan da gelir hedefliyor. Bu şartlarda hiçbir endişe de yaşanmıyor.



GELİR (21 milyon €)

FUTBOLCU ÜCRETİ

Kjaer 13,150 milyon

Emenike 4,2 milyon

Volkan Şen 1 milyon

Stoch 1 milyon

Ertuğrul, Melih 1 milyon

Hakan Çinemre 500 bin

Savaş ve Kadir 150 bin



GİDER (17 milyon €)

Giuliano 7 milyon

Dirar 4,5 milyon

Soldado 4 milyon

Valbuena 1,5 milyon



Son pişmanlık neye yarar

Göztepe maçında kariyerine yakışmayacak bir gol yiyen Volkan Demirel büyük üzüntü yaşadı. Soyunma odasında sürekli olarak “Nasıl böyle bir hata yaparım” diyerek kendisini eleştiren tecrübeli file bekçisini takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Ancak 3’ü hazırlık, 3’ü de resmi olmak üzere forma giydiği son 6 karşılaşmada inanılmaz hatalar yapan ve kalesinde 10 gol gören Volkan Demirel’in bu üzüntüsü kaleyi koruması için yeterli olmayacak. Aykut Kocaman, kredisini fazlasıyla tüketen Volkan’ı kızağa çekerek Vardar karşılaşmasında kaleyi Kameni’ye teslim edecek.



Cuma imza şov var

Fenerbahçe yeni transferleri Isla, Soldado ve Giuliano’ya toplu imza töreni düzenleyecek. Başkan Aziz Yıldırım’ın yurt dışından dönüşünü ve Vardar ile oynanacak Avrupa maçını bekleyen sarı-lacivertliler, üç lejyonere cuma günü imza töreni yaptırmayı planlıyor.



ALPER POTUK’UN İSYANI:

Bu nasıl adalet?

Fenerbahçe’nin bu sezon ligdeki ilk golüne imza atan Alper Potuk, Göztepe maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya ateş püskürdü. Rotman’ın kendisine yaptığı faulü değerlendiren Alper, “Rakip ben topu kurtardıktan sonra, arkadan direkt ayağıma tekme attı. Ben Braga deplasmanında daha hafif bir faul yüzünden kırmızı kart görmüş ve 4 maç da ceza almıştım. Bu sarı kartla geçiştirildi. Ayrıca ceza sahasında iki kere düşürüldüm. İkisi de penaltıydı” dedi.