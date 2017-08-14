Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Trabzonspor sezona Beşiktaş’ı yenip Süper Kupa’yı kazanarak başlayan Atiker Konyaspor’u zor da olsa yenerek 50. yılına galibiyetle başladı. Foffana 3’te Okay’ın asistini (!) affetmedi, 10’da Burak Yılmaz sezondaki ilk şutunda kafayla ağları havalandırdı ve skor 1-1 oldu. İngiltere Premier Lig maçlarını aratmayan bir tempo vardı sahada. Trabzonspor’a öncülük eden isim Burak Yılmaz’dı. Hem takımı, hem de tribünleri ateşliyordu. Yüzde 81 nem altında oynanmasına rağmen temponun düşmediği maçta baskılı olan Trabzonspor’du ama misafir ekip de özellikle Fofana ve Milosevic’le tehlikeli ani ataklar geliştiriyordu. İlk yarı 1-1 sona ererken Trabzonspor’da 55’te Okay çıktı Bero girdi.

Neler kaçtı neler!

Bero 61. dakika şovunu galibiyet golüyle süslemek yerine çok müsait bir pozisyonda kötü bir vuruşla fırsat tepti. İki takım gol kaçırma yarışına girdi. Ömer Ali Şahiner ve Burak Yılmaz art arda net fırsatları gole çeviremedi. İlk yarıdaki müthiş tempo ikinci devrede yoktu ama mücadele yine üst seviyedeydi. Dakikalar ilerledikçe misafir ekip Trabzonspor kalesinde daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Ersun Yanal Yusuf Erdoğan ve Rodallega hamlesi yaptı ve Burak Yılmaz 90+2’de tekrar sahneye çıkıp önünde bulduğu topu net bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.



Golü koklayan adam

Burak Yılmaz, sezonun ilk maçına muhteşem başladı. 32 yaşındaki golcü, Trabzonspor formasıyla 1919 gün sonra sahaya kaptan olarak çıktı. Süper Lig’de 568 gün sonra golle tanışan “Kral”, 10’da beraberliği getirdi, 90+2’de ise 3 puanı takımına kazandırdı. Burak Yılmaz’ın henüz 14. saniyede ofsayta yakalanması da dikkat çekiciydi.



YANAL MUTLU OLMADI

Bu oyun bize yetmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçın ardından sözlerine ayağı kırılan Konyasporlu Traore’ye geçmiş olsun mesajı göndererek başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, “İstemeseniz de bu tür elim kazalar saha içinde başımıza geliyor. En kısa sürede tekrar futbola dönmesini temenni ediyorum” dedi. “Bu oyun bize yetmez. Performansımız bu olmamalı” diyen Yanal, transferde de hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyleyerek yönetime de mesaj gönderdi. Takıma galibiyeti getiren golleri atan Burak Yılmaz’a da övgüler dizen Yanal, “Burak özel bir oyuncu. Onun bu becerisi takıma oldukça fazlasıyla katkıda bulunacak. Performansı ilerleyecek” dedi.