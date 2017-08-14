Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN - Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon galasında sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda sakatlıklar nedeniyle sürekli duran oyunda tempo bu sebeple yükselmezken, Beşiktaş rakip kalede daha etkili olan taraftı. Mücadelenin 9. dakikasında Cenk Tosun gole yaklaşsa da golcü oyuncunun şutu Boffin’de kaldı. Pepe’nin 23’teki kafa vuruşu direkten döndü. Beşiktaş’ın aradığı gol ise ilk yarının duraklama bölümünde geldi. 45+4’te kazanılan serbest vuruşta Caner yakın direğe kesti, Atiba’nın temasının ardından arka direkte topla buluşan Pepe, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.



Cenk rahatlattı

Beşiktaş taraftarının Konyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle cezalı olduğu ve tribünde yer almadığı maçın ikinci yarısı da ilk 45 dakika gibi düşük bir tempoyla başladı. Savunma güvenliğini ön planda tutan siyah-beyazlılar bu bölümde Tosic ve Pepe’nin yerinde hamleleriyle kalesinde pozisyon vermezken, Şenol Güneş’in takımını rahatlatan karar 64’te geldi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Cenk’in Diego ile mücadelesi sonrası tartışmalı bir kararla penaltı noktasını gösterirken, golcü oyuncu kendisinin aldırdığı penaltıyı iyi değerlendirdi: 2-0. Negredo 87’de Cenk’in yerine oyuna girerken kendini gösterme şansı bulamadı. 90’da Eto’o karşı karşıya pozisyonda Fabri’yi çalımlamayı denedi ama başarılı olamadı. Son anlarda skor değişmedi ve Beşiktaş maçı 2-0 kazaarak lige 3 puanla başladı.



PEPE ŞAŞTI BU İŞE

“Hayatımda ilk defa seyircisiz maç oynadım”

Beşiktaş’ın sezon başında Real Madrid’den kadroya dahil ettiği Pepe, Vodafone Park’taki ilk maçına çıkarken ilk golünü de kaydetti. Golün ardından Vodafone Park’ta bu sezon slogan haline gelen ‘Come To Beşiktaş’ videolarının müziği Minions Bounce çaldı. Bu arada Pepe ile Antalyaspor’un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto’o tam 8 yıl sonra karşı karşıya geldi. İki yıldız oyuncu ‘El clasico’ olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçlarında 2 yıl boyunca sık sık karşı karşıya gelmişti. Portekizli yıldız maçtan sonra, “İlk maçım ve golüm. Çok mutluyum. Kariyerim boyunca ilk defa taraftarsız maç oynadım” dedi.



GÜNEŞ MAÇ SONRASI TRANSFER İSTEDİ

Daha iyi stoper lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sezona galibiyetle başladıkları Antalyaspor maçını değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı henüz hazır olmadıklarını itiraf ederken, “Sezon bir maraton. Üç maç sonra daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Hazırlık döneminin ağırlığını yaşıyoruz” dedi. Transfer hakkında da konuşan Güneş, “Defansta Medel bir alternatif olabilir ama daha iyi bir stoper alınırsa, Pepe ve Tosic’in işi azalır. En son kararı önce yönetim, sonra başkan veriyor. İki tane Türk oyuncu istiyorduk, keşke onları alabilseydik. Alamadık, üzgünüm” dedi. Penaltı pozisyonunu tam olarak göremediğini belirten Şenol Güneş, “Penaltı değilse, değildir. Antalyaspor bundan rahatsızsa maçı hak ettiğini düşünüyordur. Haftaya inşallah kazanırlar” sözlerini kullandı.



Antalya iyi geliyor

Beşiktaş, Antalyaspor karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü. Daha önceki 42 maçta kırmızı-beyazlılara karşı 29 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Kara Kartal, Vodafone Park’ta bir galibiyet daha çıkardı. Beşiktaş’ın rakibine karşı oynadığı son 27 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyeti bulunuyor.



Güneş açıyor

Şenol Güneş yönetiminde üç sezonda da Beşiktaş ilk hafta farklı galibiyetler aldı. Siyah-beyazlılar geçen sezon ilk hafta maçını sahasında A.Alanyaspor’u 4-1 yenmiş, 2015-16 sezonunda ise ilk hafta maçını deplasmanda Mersin İY karşısında 5-1 kazanmıştı.



Daha iyi olacağız

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Atiba, “Taraftarımızın desteğinden yoksun kaldık. 3 puan ile başladık. Golü bulunca rakibin direncini kırdık. Bütün halinde oynadık ve galibiyete ulaştık” dedi. Kanadalı oyuncu, “Sezonun erken dönemindeyiz, giderek daha iyi olacağız” diye konuştu.