Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sezona ceza ile başladı. Dün takımının 3-1 kazandığı Barcelona deplasmanında 58. dakikada oyuna dahil olan Ronaldo, 80. dakikada takımını öne geçirmiş ve galibiyette önemli rol oynamıştı. Gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için sarı kart gören yıldız futbolcu, iki dakika sonra Umtiti ile Barça ceza sahası içinde girdiği ikili mücadele sonrası aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Yaşanan pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan Ronaldo hakem Ricardo De Burgos'u sırtından itti. İspanya Futbol Federasyonu, 4 ile 12 maç arası ceza alabileceği belirtilen Ronaldo'ya 5 maç ceza verdi.
Real'e şok! Ronaldo'ya 5 maç ceza
14.08.2017 - 16:51 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barcelona ile oynanan İspanya Süper Kupa ilk maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı.
Etiketler : real madrid,ronaldo,kırmızı kart,ceza,
496149 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496149.aspx
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Kasımpaşa
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3
1
2
3
3
Beşiktaş
1
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0
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4
Trabzonspor
1
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1
1
3
5
Akhisar Bld.
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1
0
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1
0
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3
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Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Fenerbahçe
1
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1
0
2
2
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1
8
Göztepe
1
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2
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1
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Gençlerbirliği
1
0
1
0
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1
0
1
10
Karabük
1
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1
0
1
1
0
1
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
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0
18
Antalyaspor
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1
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
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Adana Demirspor
1
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1
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2
2
0
1
5
Akın Çorap Giresunspor
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1
0
2
2
0
1
6
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Boluspor
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2
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8
Eskişehirspor
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2
0
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İstanbulspor
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1
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2
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BŞB Erzurumspor
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0
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1
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Gazişehir Gaziantep FK
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0
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0
0
1
12
MKE Ankaragücü
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0
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1
13
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
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1
14
Altınordu
0
0
0
0
0
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0
0
15
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
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0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
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