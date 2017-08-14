Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kayserispor şifresiz canlı anlatımı izlemek ve takip etmek isteyen okuyucularımız için haberimize bakmanız yeterlidir... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'u Türk Telekom Spor Kompleksi'nde konuk ediyor. Galatasaray Kayserispor maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylara bu haberden anlık ulaşabilirsiniz... Bir tarafta yenilenen yüzüyle Galatasaray, diğer tarafta renktaşı Kayserispor... Süper Lig'de ilk haftanın son maçı olan Galatasaray Kayserispor maçını futbolseverler heyecan içerisinde bekliyor... Yeni transferler Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye, Belhanda ve Gomis'in de görev alması beklenen mücadele saat 21:45'ten itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Galatasaray Kayserispor maçının canlı skor kaç kaç gibi detaylara ise bu haberden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Galatasaray Kayserispor maçının şifresiz canlı anlatımını turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika takip edebilirsiniz... İşte Galatasaray Kayseri maçı canlı anlatımı ve canlı skor bilgileri...

Sahne yeni Aslan’ın

Geçen sezon hayal kırıklığı oluşturan 3 defa hoca değiştiren ve çareyi kadro değişiminde bulan Galatasaray, Kayseri önünde. TT Arena’daki maçın özeli ve merak edileni ise yeni bir Aslan’ın sahnede olması. Igor Tudor yönetimindeki Cimbom’un sahada 2-3 eski dışında yenilerle yer alması bekleniyor. Mesela, Gomis, Belhanda, Maicon, Fernando, Ndiaye, Mariano. Sarı-kırmızılı camianın geneli yönetimin icraatlarına muhalif olsa da takımın durumu merak konusu.



GALATASARAY GALİBİYETE KİTLENDİ

Sezona oldukça iyi transferlerle kaliteli bir kadro kurarak giren ancak Östersunds'a elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da bu sezon tek hedef şampiyonluk. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, N'diaye, Fernando ve Feghouli gibi transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Cimbom, Asamoah Gyan transferiyle dünyada ses getiren Kayserispor'u ağırlayacak. Cimbom renktaşı karşısında galibiyetten başka şey düşünmüyor.

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 1. hafta mücadelesi saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Tolga Ciğerci, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Gomis

KAYSERİSPOR: Silvio, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent, Deniz Türüç, Espinoza, Şamil, Güray, Umut, Asamoah Gyan

SELÇUK VE YASİN'İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesi Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'in oynama şansı belirsiz. Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken, teknik direktör Igor Tudor, sağlık heyetinin raporuna göre karar verecek.

GALATASARAY SEZONA YENİLENEN KADROSUYLA BAŞLAYACAK

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Kayserispor önünde açacak Galatasaray, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Transfer dönemini oldukça yoğun geçiren sarı-kırmızılı ekip, son iki sezonda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu kez işi sıkı tutarken, şu ana kadar kadrosunu 6 önemli isimle takviye etti. Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar çalışmaların süreceği aktarılırken, ligin başlangıcında forma giyebilecek şekilde kadroya dahil edilen isimler, Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) oldu. Sarı-kırmızılı ekipte anlaşma sağlandığı belirtilen isimlerden West Ham United'dan Sofiane Feghouli'yı borsaya bildirdi.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 43. MAÇA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde bu akşam 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.